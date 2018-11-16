Свободная партия не заменит "Отечество" в правительстве

Парламентская фракция Консервативной народной партии (EKRE) считает, что министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер должен выйти из состава правительства из-за ситуации с миграционным соглашением ООН, сообщает rus.err.ee.
Консерваторы обвинили Миксера в предоставлении неверной информации Рийгикогу и общественности, пообещав начать консультации с другими партиями в Рийгикогу о вотуме недоверия Миксеру, если он не уйдет в отставку добровольно.
Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что премьер-министр Юри Ратас больше не может руководить правительством.
По ее словам, Партия реформ в понедельник на собрании парламентской фракции обсудит возможность начать переговоры о формировании нового правительства большинства.
В то же время председатель Свободной партии Каул Нурм исключил вхождение возглавляемой им политической силы в правительство вместо "Отечества".