Свободная партия не заменит "Отечество" в правительстве

Консерваторы обвинили Миксера в предоставлении неверной информации Рийгикогу и общественности, пообещав начать консультации с другими партиями в Рийгикогу о вотуме недоверия Миксеру, если он не уйдет в отставку добровольно.

Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что премьер-министр Юри Ратас больше не может руководить правительством.

По ее словам, Партия реформ в понедельник на собрании парламентской фракции обсудит возможность начать переговоры о формировании нового правительства большинства.

В то же время председатель Свободной партии Каул Нурм исключил вхождение возглавляемой им политической силы в правительство вместо "Отечества".