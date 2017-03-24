24.03.2017, 07:58

Свободная партия исключила из своих рядов Евгения Криштафовича

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rus.delfi.ee
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Vene demokraatia sõbrad süütasid täna küünlad Boriss Nemtsovi mälestuseks.
Jevgeni KrištafovitšFoto: Karli Saul

Правление Свободной партии приняло решение об исключении из партии Евгения Криштафовича.

Как сообщается в пресс-релизе партии, данное решение было принято в связи с тем, что Криштафович постоянно клеветал на Свободную партию, распространял ложные обвинения о членах партии и нарушал устав.

Напомним, что 12 января правление Свободной партии на закрытом заседании в помещениях Ülikooli Kohvik в Тарту обсудило исключение Евгения Криштафовича, но решило все-таки этого не делать.

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