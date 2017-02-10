Свободная партия: исключения для русскоязычных гимназий ставят под удар переход на эстонский язык обучения

Руководство Свободной партии считает, что необоснованные исключения, которые хочет сделать правительство для некоторых русскоязычных гимназий, ставят под удар все достижения начавшегося в 2007 году перехода на государственный язык обучения и демотивируют те школы, которые на протяжении десяти лет прикладывали усилия во имя улучшения качества эстоноязычного обучения.

Партия отмечает посредством пресс-релиза, что результаты экзаменов на знание эстонского языка как иностранного постоянно улучшаются, благодаря переходу на систему 60% эстоноязычного обучения. По данным Министерств образования, в прошлом году 64% русских учеников сдали экзамен на категорию B2, получив более 75 баллов. Еще в 2010 году такой результат показали всего половина учащихся.

По оценке партии, возможности русской молодежи на получение высшего образования и их конкурентоспособность на рынке заметно увеличились, поэтому ”невозможно найти объяснения тому, как уменьшение объемов изучения эстонского языка помогло бы улучшению ситуации”.

”Подобное поведение правительства оскорбляет всю систему образования, — написано в пресс-сообщении. — В системе образования Эстонии нет места для языкового раскола. Обеспечение русскоязычной молодежи хороших возможностей для достижения успеха в Эстонии — это в национальных интересах Эстонии. Сейчас последнее время для того, чтобы прекратить играть на перспективах молодых людей, родным языком для которых является русский. Мы не можем ставить их в ситуацию, в которой они не могут доверять Эстонскому Государству. Свободная партия подчеркивает, что подобные исключения в языковом обучение в гимназиях Таллинна и Нарвы недопустимы”.