Свидетель на процессе Сависаара: общее понимание было таково, что желание провести тендер исходило от мэра

В среду продолжается слушания по делу экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, который обвиняется в получении взяток, отмывании денег, неоднократном присвоении и получении незаконных пожертвований для партии.

Также по делу обвинения предъявлены предпринимателям Александру Кофкину, Велло Кунману, Хиллару Тедеру, Айвару Туулбергу, а также — председателю горсобрания Таллинна Калеву Калло, экс-политикам Виллу Рйльяну и Прийту Кутсеру. Обвинения предъявлены также и Центристской партии.

Сегодня в суд вызвана свидетели: Арви Ваадерпасс, Ээро Юргенсон, Хамсадеви Вильясаар, Кайа Сарнет, Марика Пярн, Март Попс, Каарина Пену, Арнольд Кнуут, Лилле Йенк и Ян Валгма.

О чем свидетели говорили накануне, читайте здесь.

Кайа Сарнет, которая в эпоху установки в Таллинне сосисочных киосков Александра Кофкина исполняла обязанности старейшины Кесклинна, рассказала в четверг в суде, что летом 2008 года ее подчиненная, руководитель сектора предпринимательства Марика Пярн рассказала ей, что мэр хочет провести конкурс, чтобы сдать в аренду городскую землю — чтобы установить там коски с едой. Об этом Пярн рассказал старейшина Марек Юргенсон, который ходил на осмотр возможных мест для киосков.

Сарнет сказала, что общее понимание было таково, что желание провести тендер исходило от мэра. У нее это понимание сложилось по отрывочной информации их разных источников. Конкурс хотели провести быстро, не усомнился в необходимости его проведения ни один городской департамент, в чьей компетенции это находится, — ни транспортный, ни культурных ценностей, ни городского планирования.

По словам Сарнет, когда зашла речь о конкурсе на установку киосков, ей на стол принесли фото киосков, установленных в Вене, и будто бы именно такими должны были быть и таллиннские. Выигравшая конкурс фирма Estkompexim установила киоски, где продавали ”Венские сосиски”.

После Сарнет показания давала Пярн, но ее история была несколько другой. Она вспомнила, что ходила с Юргенсоном смотреть места, где могут быть установлены киоски, но никакого интереса Сависаара она в деле не отметила.

По словам Пярн, довольно обычно, что предприниматели обращаются к городу со своим желанием поставить где-то совй бизнес. Если место не подходит, город или часть города должны им отказать, что часто и происходит. Конкретно в старом городе запрещены места общепита в вагончиках, исключеие составляют временные мероприятия.

В случае с данными киосками установка шла от мэрии, отметила Пярн.

Арви Ваадерпасс поведал, что его фирм Coffee In купила у фирмы Кофкина Estkompexim киоски в центре города, чтобы сделать из них свои пункты продажи кофе. Бизнесмен рассказал, что бизнес был очень успешен, но после того, как СМИ стали называть их ”будками”, их имидж пострадал и это плохо сказалось на бизнесе.

После покупки киосков фирма Coffee In хотела сменить внешний вид киосков, представила свое видение городу, чтобы получить одобрение. Новый вид городу не понравился, агрессивный красный цвет Coffee In раздражал. Ваадерпассу показалось, что город стал затягивать дело, поэтому внешний вид киосков сменили, не дожидаясь разрешения от города.

Ваадерпасс вспоминает, что после этого не последовало никакого штрафа или письменного предупреждения от города.