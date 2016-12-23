”Мои дети ничего не теряют, несмотря на то, что Рождество мы не отмечаем и Дед Мороз к нам не ходит. Это не так сложно, как может показаться со стороны”, — говорит свидетель Иеговы, фотограф природы и арборист Тыну Линг.

В Эстонии насчитывается более 4000 свидетелей Иеговы, и все они по религиозным соображениям остаются в стороне от праздничной суеты, пишет Eesti Päevaleht.

Люди толерантны и терпимы

”Помню, однажды на работе ко мне подошел начальник и сказал, что мне повезло с верой, так как массовый рождественский стресс меня не касается”, — вспоминает Тыну и говорит, что за все 26 лет, что он почитает Иегову, ему ни разу не пришлось испытывать на себе косых взглядов. ”Порой приходилось объяснять свои убеждения, но в общем в Эстонии довольно много толерантности и терпимости, так что с каким-то особенным отношением мне сталкиваться не доводилось. Да и свидетелей уже так много, что к нам просто привыкли”, — говорит мужчина.

Почему же свидетели Иеговы не справляют Рождество?

”Причина проста, — говорит Тыну. — Традиция справлять Рождество берет начало не из библии. Открой учебник по конфирмации, третью главу, если мне не изменят память, и прочитай. Там написано, что Рождество вообще не церковный праздник”.

А как же рождение Иисуса Христа?

Видно, что Тыну входит в легкий раж: ”На самом деле, в библии нет четкого времени, когда родился Иисус. Это искусственно провозглашенная временем зимнего солнцестояния дата, и традиции празднования во многом языческие”.

Справлять или нет — личное дело

По этой же причине свидетели Иеговы не отмечают дни рождения. ”Мы почитаем, скорее, создателя человека, нежели самого человека. Если посмотреть вглубь истории, то известно, что христиане не праздновали дней рождения. Это традиция других народов, других религий. Мы хотим возделывать чистое христианство, которое было в самом начале, без ненужных добавок более позднего времени, таких как Дед Мороз и гномики”, — объясняет Тыну.

Несмотря на это, Тыну говорит, что не вправе указывать другим, что хорошо, а что плохо. ”Я не хочу ни у кого отбирать рождественскую радость. Это не является целью”, — говорит он.

По его утверждению, дети совершенно не страдают от такого подхода. ”Знаешь, я спросил свою десятилетнюю дочь, чувствует ли она, что лишена чего-то важного в связи с тем, что мы не справляем Рождество. Она ответила, что нет”.

"Правильнее верить в Бога, а не в Деда Мороза"

”Мои дети не сидят у окна и не скучают по Деду Морозу, так как мы уже давно объяснили им эти вещи. /…/Мы предпочитаем учить детей правильным вещам. Тому, что вера в Бога в несколько раз более оправдана, чем в Деда Мороза, которого, как я уже говорил, реально не существует”, — добавил он.

Мужчина говорит, что без подарков дети не остаются. ”Внутри семьи мы, конечно, дарим подарки. Не на Рождество или день рождения, как это принято, а в течение всего года. Мы дарим спонтанно, когда чувствуем, что время подходящее. Мои дети говорят, что получают больше подарков, чем их ровесники. И давайте будем честны: самый лучший подарок, который вы можете подарить ребенку, — это свое время. Уверяю вас, мои дети ничего не теряют, несмотря на то, что к ним не ходит Дед Мороз. Это не так сложно, как кажется со стороны. Это и есть наша жизнь”.

Тыну говорит, что единственным обязательным праздником для свидетелей Иеговы является день смерти Иисуса Христа, так как ”согласно библии, это единственный праздник, который Иисус сам приказал отмечать”. Кроме того, семья Тыну отмечает годовщину свадьбы и годовщину свадьбы родителей, а также 1 сентября.