Свежие впечатления участников Всемирного дня чистоты в Эстонии

Леонид Гридюшко, велопутешественник из Таллинна, у которого друзья по всему миру, подвиг принять участие во Всемирном дне чистоты и своих друзей из Аргентины и Ирана. Сам же Леонид сегодня присоединился к уборке парковой зоны в Мустамяэ. Территория была подготовлена, в целях безопасности канализационные люки были отмечены и огорожены. По словам Леонида, после инструктажа казалось, что нас ждет обычная уборка. «Но не тут-то было!», - восклицает он. «Стоило сделать шаг в сторону канавы, как мы обнаружили огромное количество автомобильного мусора, более 100 покрышек, телевизор и много другого мусора».

Оксана Несмиян, переводчик и руководитель языковой онлайн школы, обнаружила место для уборки, гуляя в районе улицы Паэкалда, в Ласнамяэ. Недолго думая, Оксана зарегистрировала это место толоки на сайте Всемирного дня чистоты и позвала своих друзей и знакомых присоединиться. «Также к нам присоединился коллектив одной небольшой фирмы и отдельные люди, которые регистрировались через сайт», - говорит Оксана. «Около этого места находится небольшая спортивная площадка, и было очень приятно, когда после уборки к нам подходили люди и благодарили», - делится Оксана своими эмоциями. Была и интересная находка на этой территории, где под грудой строительного мусора нашли действующие документы, упакованные в пакет. «Мы сразу позвонили по номеру 112, как и написано в инструкции, и к нам на место приехал патруль полиции и был составлен акт передачи», рассказывает Оксана. Весь мусор, конечно, сортировали по пакетам. Фото:

Недоходное общество «Движение народа» (MTÜ Rahva Liikumine) под руководством Кирилла Кыппа приняло участие во Всемирном дне чистоты под лозунгом «За чистый Кохтла-Ярве!». По словам Кирилла, об этой акции они узнали 10 дней назад, прочитав информацию о том, что президент примет участие во Всемирном дне чистоты. Для уборки была выбрана территория, на которой установлен мемориал в память о жертвах Холокоста. По приблизительной оценке Кирилла, они собрали около 3-4 тонн мусора. «Для нас это очень важное место, которое имеет историческую ценность», - говорит Кирилл. Всего в уборке территории приняло участие 30-40 человек, среди них были и дети, которые также помогали. «Но для нас Всемирный день чистоты еще не закончился – завтра мы снова поедем на это место, чтобы покосить траву», добавляет Кирилл. А ещё у организации «Движение народа» есть план обратиться в управу города, чтобы ходатайствовать об установлении на этом месте видеонаблюдения.