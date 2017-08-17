Светильники в гимназии Козе подорвали здоровье учеников и учителей

В 2012 году строительная фирма Riverside реновировала гимназию Козе. В их задачи также входила работа с освещением, которую заказала управа Козе, пишет Eesti Ekspress.

Жалобы начали поступать на первом учебном году после строительства: у детей и учителей стали болеть глаза и голова. В гимназию Козе ходят более 500 детей.

Аналитик по освещению Тийу Тамме сказала, что выбранные светильники не подходят для комнат с низким потолком. Светильники, предусмотренные проектом, строительная фирма поменяла без согласования; это также не отвечает требованиям.

По словам Тамме, эти лампы чересчур мощны и расположены на слишком низком потолке.

Руководитель строительной фирмы Riverside адвокат Рауль Тальтс подтверждает, что фирма установила именно такое освещение, как и было указано в проекте, но он оказался неверным.