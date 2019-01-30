Свет: зимний порядок парковки посодействует уборке снега в Кесклинне

”Тема уборки снега является сейчас очень актуальной. Ее осложняет большое количество машин, припаркованных на улицах центра города. Из-за них очистить от снега проезжую часть или участок дороги, на котором припаркован автомобиль, не всегда представляется возможным. Одним из возможных решений этой проблемы является распространение зимнего порядка парковки, который затрагивает сейчас только Старый город, на другие улицы центра Таллинна. В Старом городе для уборки снега при необходимости вводятся ограничения на парковку транспортных средств на определенных улицах в четные или нечетные даты. В этом году, как и в предыдущие снежные зимы, видно, что данный вопрос актуален и в других частях центра города”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Порядок зимней парковки в Старом городе регулирует постановление Таллиннской городской управы. Согласно постановлению, Транспортный департамент может в период с 15 ноября по 31 марта ввести зимний порядок парковки. В случае его введения транспортным средствам запрещается парковаться по четным датам с 00:00 до 06:00 в Старом городе в зоне номер один, а по нечетным в аналогичное время в зоне номер два. В этом году Транспортный департамент пока еще не ввел зимний порядок парковки в Старом городе.