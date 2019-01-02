Свет: в январе следует отказаться от запуска фейерверков

”В новогоднюю ночь было много инцидентов с тяжелыми последствиями, связанных с запуском ракет частными лицами. У многих людей дома еще осталась пиротехника, которую планируется использовать в течение всего января. Призываем все-таки отказаться от запуска фейерверков и не подвергать опасности себя и окружающих людей. Особенно опасны фейерверки при такой погоде и сильном ветре, как сегодня”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Вместо покупки новых фейерверков, Управа района Кесклинн призывает в рамках благотворительной кампании ”Зажжем фейерверк в сердцах людей!” пожертвовать деньги в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы, чтобы помочь преждевременно родившимся детям. Пожертвовать деньги Таллиннской детской больнице на создание семейных палат для преждевременно рожденных детей можно до 11 января на портале Hooandja: https://www.hooandja.ee/projekt/heategevuskampaania-suutame-sudametes-ilutulestiku