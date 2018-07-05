05.07.2018, 09:00

Свен Сестер предлагает положить конец русскоязычному образованию: сады и школы должны быть на 100% эстоноязычными

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rus.delfi.ee
EST 11
Venekeelne aabits
фото иллюстративноеFoto: Taavi Arus

Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.

”Люди постарше еще помнят языковое и информационное пространство советского времени. Параллельные общества эстоно- и русскоязычного населения, созданные на пути к коммунизму, образовали собой замкнутый круг, из которого Эстония, вот уже четверть века являющаяся свободной, выбраться не смогла”, — пишет Сестер.

По словам политика, для внедрения изменений нужно посмотреть на долгосрочные тенденции. ”Треть наших иммигрантов — это люди, которые, как правило, прибыли из стран постсоветского пространства. Люди, приезжающие с востока, обычно селятся в русскоязычных регионах, и, к сожалению, как миграция старой, так и новой волны лишь усилили имеющиеся в Эстонии параллельные миры”.

”Сегодняшняя реальность заключается в том, что социальные связи между эстоно- и русскоязычным населением отсутствуют. Более тесный контакт происходит в университете, но русской молодежи туда попадает меньше, чем эстонской. В связи с этим среди первых наблюдается меньший удельный вес людей с высшим образованием. При такой системе у молодых людей не возникает общих сетей общения и общего инфопространства. Далее параллельные общества переносятся на наш рынок труда. На рабочем месте большой вес имеет социальная значимость и это должно стать одним из столпов нашей политики интеграции”, — пишет Сестер и отмечает, что сейчас трудовые коллективы по-прежнему сегрегированы по национальном признаку.

”Эстонский язык — это единственный официальный язык в Эстонии, и нет ничего странного в том, что владение им открывает лучшие возможности на рынке труда. Отсутствие знания языка, к сожалению, означает, что высококвалифицированный специалист не сможет раскрыть свой потенциал. Это экономически невыгодно как ему самому, так и обществу в целом”.

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”Разный доход означает и разные возможности на рынке недвижимости, что в свою очередь означает более активное сосредоточение людей в регионах, характеризующихся другим языковым пространством. Европейский опыт показывает, что переплетение границ бедности и национальности ведет и к социальных проблемам. К сожалению, различия в местах проживания эстоно- и русскоязычных людей за последние 25 лет только усугубились.”

”Ели мы хотим оставить эти параллельные общества в прошлом и предложить всем равные возможности как в культурном пространстве, так и на рынке труда, то обучение на разных языках следует прекратить. Конечно, для временно прибывших следует оставить международную и европейскую школы, IB-обучениие и тому подобное. Но если человек хочет остаться жить в Эстонии и стать частью ее культурного пространства, среды и рынка труда, то единственно возможным вариантом интеграционной политикой государства должен стать переход на 100% эстоноязычное общение и обучение как в школе, так и в детском саду”, — резюмирует политик.

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