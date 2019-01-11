Свен Сакков: Эстонии нужно взять оборонный кредит

"За 18 лет моей работы в министерстве обороны я видел, как идет процесс оборонного планирования, и я не вижу, как мы при нынешнем уровне базового финансирования сможем создать что-то принципиально новое без сокращения чего-то важного из уже имеющегося. Нам нужно дополнительное финансирования гособороны, потому что за восточной границей — военная угроза, которая бросила вызов западному миру. И мы на переднем крае", — приводит rus.err.ee слова бывшего вице-канцлера Минобороны.

По его словам, в военном потенциале Сил обороны Эстонии есть существенные пробелы, особенно в сфере ПВО: "ПВО дальнего радиуса действия мы никогда не сможем получить. Но нам нам не хватает ПВО средней дальности. У нас нет береговой обороны. У нас дефицит маневренной бронетехники. Однажды мы должны получить танки, что даст нам серьезный "хребет". Развитие этого потенциала требует денег, которых в нынешней модели финансирования нет", — пояснил Сакков, добавив, что в абсолютных цифрах расходы Эстонии на оборону среди членов НАТО стоят на четвертом месте снизу.

"Кредит на гособорону мог бы покрыть расходы на закупку [техники]. Расходы на новый потенциал", — считает Сакков, подчеркнув, что государство должно быть при этом способно покрывать дополнительные расходы на ее содержание и обслуживание из ежегодного бюджета.