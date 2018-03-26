Свен Миксер выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер выразил своему российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

”Выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям погибших и желаю наискорейшего выздоровления пострадавшим, — написал Миксер. — В эту трагическую минуту, когда среди погибших и раненых есть и дети, мы мысленно находимся с близкими пострадавших”.

По предварительным данным, в пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово погибло более 50 человек.