Свен Миксер: Крым — Украина!

В преддверии годовщины аннексии Крыма министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер выступил с заявлением о то, что Крым — часть Украины.

"Сегодня, 16 марта, четыре года назад Российская Федерация провела на территории Украины изображающее референдум представление, за которым последовало незаконное присоединение Крыма к России 18 марта", — заявил Миксер.

По его словам, Эстония осуждает аннексию Крыма со стороны РФ, которая нарушила Конституцию Украины, волю народа и установленные международные правила, а также не признает результаты референдума.

"Крым есть и будет частью Украины", — сказал министр.

За четыре года ситуация для местных жителей на полуострове ухудшилась, постоянно нарушаются права человека, и более 40 000 лиц покинули эту территорию из-за психологического и физического террора.

РФ насильно призывает местных жителей в армию, заставляет брать российское гражданство, отчуждает имущество, ограничивает свободу слова и вероисповедания, значится в пресс-релизе МИД.

В связи с аннексией также стало сложно поддерживать связь с проживающими в Крыме эстонцами.

"Эстония по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжим поднимать вопрос Крыма на международной арены", — говорит Миксер в заключение.