Сутроп: желание EKRE настроить общество против геев и украинцев на руку Кремлю

Сутроп упоминает статью Ээрика-Нийлеса Кросса, в которой тот также отмечает поразительное сходство ”стратегических тезисов” EKRE и Кремля.

”Март Хельме обещает завоевать голоса русских простой риторикой, совпадающей с интересами эстонцев. Он считает русскими очень консервативными и уверен, что пропаганда гомосексуализма им не по душе. Борьба против однополых пар имеется и в арсенале Кремля, который пытается тем самым показать способность России противостоять моральному и нравственному разложению Запада”, — пишет языковед.

Также, отмечает Сутроп, EKRE обеспокоена вопросами миграции и дешевой рабочей силы. ”Если тем самым Хельме хочет сказать избирателям, что при помощи дешевой рабочей силы из Украины наши предприниматели пытаются оказать влияние на зарплаты, то у такой риторики два аспекта. Во-первых, подрыв доверия к местным предпринимателям и через это дестабилизация государственности и общества. И это Кремлю лишь на руку”.

”Другой аспект еще более опасный и еще сильнее разобщает Эстонию. Под соусом борьбы с дешевой рабочей силы из Украины Хельме пытается натравить местных русских на украинцев и заставить их ненавидеть. Это приведет к тому, что местные русские станут более прокремлевскими и более враждебными и в отношении Эстонии. Это полностью соответствует политике дискриминации украинцев, которую Москва начала проводить еще задолго до аннексии Крыма и начала военных действий в Восточной Украине”.