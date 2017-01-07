”Я с интересом прочитал интервью Яны Тоом, каждая фраза которого пронизана прокремлевской позицией и желанием, чтобы эстонцев, их языка, обычаев и истории не существовало”, — пишет Сутроп в Eesti Päevaleht.

”Одним из основных различий между эстонцами и прибывшими сюда не имеющими корней русскими, является то, что эстонцы обладают долгосрочной исторической памятью. У иммигрантов, их сыновей и дочерей какая-либо историческая память отсутствует. Яна Тоом в этом смысле является довольно типичным неэстонцем, говоря, что ”мы не должны все время оглядываться назад и думать о том, что было в 1944 году. Было что было, надо жить дальше””.

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”Это более чем естественно, что эстонец не хочет показывать своего носа в такой город, где никто не понимает даже самых простых выражений на эстонском языке (речь идет о городе Нарва — прим.ред). Я бывал в Нарве и могу подтвердить, что спрашивать что-то на улицах города не имеет никакого смысла. Да, люди приветливо улыбаются, но на этом все. Яна Тоом же делает все, чтобы в Нарве никто не выучил эстонский язык. Вместо того, чтобы использовать свой авторитет и сказать ”давайте выучим язык”, она говорит о том, что простому человеку эстонский язык не нужен”.

”Прокремлевский настрой Яны Тоом пронизывает все интервью. Она будто бы оправдывается за то, что по заданию хозяев Кремля уже который раз посещала Сирию, чтобы помочь легитимации преступного режима Асада. Ей кажется очень глупым, что Европейский Союз выбрал в этом конфликте сторону, которая не подчиняется получившему благословение Кремля Асаду. Но сторону выбрать необходимо, и демократический Запад никогда не сможет встать на сторону зла”.

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