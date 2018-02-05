Сутроп: список представленных к награде меня радует

”Президент сделала великолепный выбор и выразила признание тем, кто этого действительно достоин”, — комментирует языковед Урмас Сутроп в Eesti Päevaleht обнародованный сегодня список лиц, представленных к государственным наградам.

”В глаза бросается, что блеск орденов дошел до многих организаторов председательства Эстонии в Совете Европейского Союза. Должно быть, президент осталась довольной нашим председательством. Важным считает она и интеграцию жителей Эстонии, к наградам представлены и несколько представителей языкового погружения. Отрадно, что президент посчитала важными и наших ученых из очень разных областей”, — отмечает Сутроп.

”Но в списке представлены и чиновники, архитекторы, художники поварского искусства, судьи, спортивные деятели и меценаты. Всех и не перечислишь”, — пишет Сутроп.

”Безусловно, найдутся и недовольные, но этот список меня радует”, — резюмирует он.