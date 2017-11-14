Сутроп: российская пропаганда хочет сделать из Алексея Васильева невинного мученика

Языковед и член Партии реформ рассуждает на страницах Eesti Päevaleht о предполагаемом агенте ФСБ, задержанном на прошлой неделе КаПо.

"Алексей Васильев — симпатичный молодой человек приятной наружности, которого никак нельзя было заподозрить в шпионских играх. Да мы и не можем называть его агентом ФСБ или преступником, совершившим кибератаки на госучреждения Эстонии. Сейчас он просто подозреваемый. Решение вынесет суд”, — пишет Сутроп.

Сутроп подчеркивает, что личность подозреваемого рассекретили именно российские дипломаты: ”Вероятно, причина кроется в том, что, когда они узнали, какой это ”милый” молодой человек, то решили организовать PR-кампанию”.

”Если мы посмотрим на фотографии Алексея в соцсетях, то на нас будет смотреть симпатичный молодой человек с невинным взглядом. Его можно принять, скорее, за увлекающегося музыкой меломана, он постоянно в наушниках. Только одно фото выдает иные черты характера — Алексей возле танка. Выражает ли этот снимок его любовь к России и готовность сделать для своей родины что-то большое и важное? Мы не этого знаем, но он может являться отражением самых потаенных уголков души этого русского парня. Парень, который должен быть благодарен Эстонии за великолепное образование, на которое у него (его матери) не хватило денег на родине, предположительно решил напасть на страну, которое предоставило ему бесплатное образование на родном языке”, — рассуждает Сутроп.

”Российская пропаганда пытается сделать из Алексея невинного мученика, которого все должны любить. Из общего ряда выбивается только одна оценка. Когда российский дипломат отправился на первую встречу с ним, то увидеться им не удалось. Дипломат вроде бы встретился с полицейским, который предоставил ему подписанную задержанным бумагу с подтверждением от Алексея Васильева о том, что ему были зачитаны его права и что он не нуждается в услугах посольства РФ. По словам представителя посольства, это был ребяческий шаг”.

”Если наш суд признает Алексея Васильева виновным и отправит на 15 лет за решетку, то тогда медиа-войну за сердца русских выиграет российская пропаганда. Ведь мы отобрали и любящей матери хорошего и любимого всеми сына. Но вскоре его забудут. Если же его отпустят, то все равно выиграет российская пропаганда. Алексей станет суперзвездой, о которой будут мечтать все патриотично настроенные русские красавицы”.

”Нам не остается ничего иного, как разложить жизнь Алексея Васильева по полочкам и раскрыть всю правду о его деятельности и вербовщиках. В качестве предупреждения всем, кто попытается напасть на Эстонию, пусть и виртуально. Наказания не избежать. Хотя Алексея можно обменять на какого-нибудь гражданина Эстонии, находящегося в российской тюрьме”, — резюмирует Сутроп.