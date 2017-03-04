Сутроп о предстоящих выборах: некоторые хватаются за русскую карту как за последнюю соломинку

”На этот раз выборы в органы местного самоуправления будут иными,

поэтому некоторые партии будут хвататься за ”русскую карту” как за

последнюю соломинку”, — пишет языковед-реформист Урмас Сутроп в Eesti Päevaleht.

”Вероятно, самой большой переменой на предстоящих выборах станет то, что к тому времени у нас появятся новые — либо объединившиеся по доброй воле, либо в результате принуждения — самоуправления. Их станет существенно меньше, поэтому существенно уменьшится и количество советов и народных представителей”, — отмечает Сутроп.

”Вторым значительным нововведением станут принятые Рийгикоку поправки к закону, согласно которым, ”с 2017 года член парламента может исполнять обязанности члена волостного или городского собрания, начиная со дня обнародования результатов очередных выборов в совет местного самоуправления”. Таким образом большинство членов Рийгикогу будут баллотироваться на местных выборах и с большой долей вероятности будут избраны, продолжив работу на двух местах, то есть и останутся в парламенте, и пойдут в совет местного самоуправления. Подсадные утки превратятся в обычных”, — продолжает языковед.

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”Однако баллотироваться, чтобы принести своим партиям голоса, обещали и члены Европарламента. У них пока усидеть на двух стульях не получится, поэтому местным деятелям придется нелегко, ведь государственные аксакалы несомненно соберут во всех округах большой урожай голосов”.

По словам Сутропа, конкуренция между партиями будет большой и для усиления своих позиций они будут готовы на все. ”Вот тут в игру и вступит русская карта. Поскольку на местных выборах могут голосовать все жители вне зависимости от их гражданства, то некоторые партии решили поставить именно на русскоязычного избирателя. Будь те гражданами Эстонии, подданными Российской Федерации или лицами без гражданства”, — пишет реформист.

”Находящаяся у власти партия уже определенное время подает сигналы о возможном послаблении языковых требований и чуть ли не о провозглашении русского языка государственным и подарка в виде предоставления каждому гражданства. Слушайте наши медовые речи и выбирайте нас! Кроме того, они щедро раздают интервью российскому каналу, чтобы завоевать русскоязычных и пророссийских местных жителей. Когда все всплывает, то начинают выкручиваться как уж на сковородке”.

”Центристов поддерживают социалисты, утверждая, что якобы не хотят вносить раскол между национальностями, но те другие…С полит-технологической точки зрения речь идет о трезвом расчете. Потеряем N проэстонских избирателей, но получим X раз по N пророссийских”.

”Помещение национального вопроса в центр предвыборной гонки имеет и другие аспекты. Это даст госаппарату и спецслужбам одного нашего большого соседа оказать влияние на результаты выборов. Чем больше пророссйких местных самоуправлений, тем более высока вероятность склонить к той же расстановке сил в Рийикогу”.

”Прискорбно, потому что у нас есть намного более важные вопросы, чем разжигание розни между проживающими здесь представителями разных национальностями. Ведь нашей задачей является благосостояние и решение проблем всех жителей Эстонии”, — подытожил Сутроп.