Супруга Манга: да, Игорь — любитель женщин. А его выставили сексуальным маньяком и извращенцем

Супруга Игоря Манга Кюллики Силлинг рассказала, что она думает об обвинениях в адрес ее супруга: якобы он домогался до многих женщин.

Недавно разразился скандал: утверждается, что самый популярный астролог Эстонии Игорь Манг домогался до клиенток, пришедших к нему с целью составить гороскоп или просто поболтать.

После этого в прессу обратились еще десятки женщин, утверждающих, якобы с ними произошло то же самое. Также выяснилось, что у популярного астролога — муниципальная квартира в Ласнамяэ.

Кюллики Силлинг (60) живет с Игорем Мангом (68) вместе 28 лет, и истории о домогательствах никак не сходятся с ее мнением о супруге. Но одновременно она и не может сомневаться в правдивости историй столь многих женщин.

Вы догадывались, что когда-нибудь об Игоре будут обнародованы вот такие вот истории?

Нет. Мы более 25 лет вместе, и никогда ничего подобного не было. Никаких жалоб ни от кого.

Как вы относитесь к тому, что когда разгарелся скандал — Игорь пропал, оставив Вас тут одну решать вопросы, и до сих пор ничего не прокомментировал?