19.05.2018, 09:02

Супруга Манга: да, Игорь — любитель женщин. А его выставили сексуальным маньяком и извращенцем

интервью
rus.delfi.ee
EST
Супруга Манга: да, Игорь — любитель женщин. А его выставили сексуальным маньяком и извращенцем
Priit Simson

Супруга Игоря Манга Кюллики Силлинг рассказала, что она думает об обвинениях в адрес ее супруга: якобы он домогался до многих женщин.

Недавно разразился скандал: утверждается, что самый популярный астролог Эстонии Игорь Манг домогался до клиенток, пришедших к нему с целью составить гороскоп или просто поболтать.

После этого в прессу обратились еще десятки женщин, утверждающих, якобы с ними произошло то же самое. Также выяснилось, что у популярного астролога — муниципальная квартира в Ласнамяэ.

Кюллики Силлинг (60) живет с Игорем Мангом (68) вместе 28 лет, и истории о домогательствах никак не сходятся с ее мнением о супруге. Но одновременно она и не может сомневаться в правдивости историй столь многих женщин.

Вы догадывались, что когда-нибудь об Игоре будут обнародованы вот такие вот истории?

Нет. Мы более 25 лет вместе, и никогда ничего подобного не было. Никаких жалоб ни от кого.

Как вы относитесь к тому, что когда разгарелся скандал — Игорь пропал, оставив Вас тут одну решать вопросы, и до сих пор ничего не прокомментировал?

Могу сказать ,что он ушел по моему совету. Считаю, что эта начавшаяся травля может так сломать человека, что он будет вообще не в состоянии дать какой-либо ответ. Это ему и время подумать. Конечно же, это и урок для Игоря, и указатель. Конечно же он сделает свои выводы и, по всей вероятности, скоро заговорит.

Вы между собой разговаривали об этих домогательствах?

Нет. Ничего подобного раннее не было на повестке.

Но теперь в СМИ поступило множество историй. О них вы говорили?

Когда он вернется — у него будет возможность все прокомментировать.

Истории о том, что Игорь приставал к разным женщинам, по Вашему мнению, являются правдой?

ТОП

Не могу так сказать. В целом же, всем известно, что Игорь — любитель женщин. Теперь из него сделали сексуального маньяка и извращенца, а он таким не является. Я его хорошо знаю, он человек с тонкой душевной организацией, который никому не причинит зла. Я не хочу ничего оправдывать, в случае, если если это действительно так, и мне не хочется высмеивать женщин, считающих, что к ним отнеслись плохо.

Я и сама в далекой молодости была жертвой попытки изнасилования и знаю, насколько это ужасно. Знаю, что такое смертельный страх. Знаю, что у нас в этой области есть множество проблем, есть сексуальное насилие, педофилия, домашнее насилие. Но я знаю, что Игорь не агрессивен.

Читайте полностью интервью в LP!

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