28.06.2018, 14:45

Судья: одно дело — показания потерпевшего, другое — доказательство его слов

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rus.delfi.ee
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Ahistamine
AhistamineFoto: Anni Õnneleid

”Одно дело — это разговор пострадавшего, а совсем другое — найдет ли он подтверждение”, — сказал судья уголовной коллегии Госсуда Пааво Рандма.

”В плане сексуальных преступлений важна проблема доказательств: они, по большей части, случаются между двумя людьми, в интимной сфере, и зачастую вопрос в том, было ли дано согласие, или же все произошло против воли. То, что было совершено против воли, следует в суде доказать”.

”Если же речь идет об ошибках в делопроизводстве, ввиду которых очевидно виновный признается невиновным… Мне нравится говорить по факту, и в моей практике не было случая, когда, как утверждается, человек, совершивший преступление, избегает ответственности по причине каких-то там ошибок делопроизводства”, — добавил судья.

”Если у нас лишь один источник доказательств — потерпевший, и он отказывается отвечать на вопросы как обвиняемого, так и защиты, то обвиняемого следует оправдать”.

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