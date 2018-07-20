Судья: люди часто утверждают, что не могут платить минимальную сумму алиментов, но тратят большие деньги на правовую помощь

Одобрили ли судьи план по изменению алиментной ставки?

Ставка по алиментам больше не связана со среднестатистической семьей. Конечно, рост минимальной зарплаты радует, но это не всегда означает повышение доходов людей. Кроме того, минимальная ставка по алиментам вообще не учитывает число детей. Например, если у человека четверо детей, то по закону он должен платить алименты в размере двух минимальных зарплат — всего 1000 евро.