20.07.2018, 09:50

Судья: люди часто утверждают, что не могут платить минимальную сумму алиментов, но тратят большие деньги на правовую помощь

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Хелийз Немсицверидзе
Хелийз Немсицверидзе
EST 1
Судья: люди часто утверждают, что не могут платить минимальную сумму алиментов, но тратят большие деньги на правовую помощь
Joonistus ja graafika: Toom Tragel

Керсти Керстна-Вакс — судья по гражданским делам и председатель Тартуского окружного суда. По словам судьи с многолетним стажем, нынешняя система алиментов не всегда покрывает потребности ребенка. Одним родителям действительно тяжело финансово поддерживать своих детей, а другие пытаются скрыть свой доход, пишет Eesti Päevaleht.

Одобрили ли судьи план по изменению алиментной ставки?

Ставка по алиментам больше не связана со среднестатистической семьей. Конечно, рост минимальной зарплаты радует, но это не всегда означает повышение доходов людей. Кроме того, минимальная ставка по алиментам вообще не учитывает число детей. Например, если у человека четверо детей, то по закону он должен платить алименты в размере двух минимальных зарплат — всего 1000 евро.

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