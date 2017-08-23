Судья Хельве Сяргава: наказание должно быть справедливым и эффективным

Судья с большим стажем Хельве Сяргава поддерживает увязывание штрафов за серьезные нарушения с размером дохода нарушителя, сказано в пресс-релизе Социал-демократической партии.

”Работая 40 лет судьей, я всегда исходила из принципа, что наказание должно быть справедливым и эффективным”, — сказала Хельве Сяргава, комментируя подготовленный минюстом законопроект.

”Например, один человек зарабатывает 520 евро, а другой — 2520. Мы понимаем же, что штраф, допустим, в 200 евро на одного повлияет, а на другого — нет. Для одного он окажется справедливым, а для второго — несправедливо маленьким, — привела пример Сяргава. — Для людей с более высоким доходом назначение более высокого штрафа, безусловно, станет не только более справедливой мерой, но и более эффективной. Цель справедливого наказания заключается в том, чтобы нарушитель осознал, что поступил неправильно, и чтобы впредь он воздержался от такого поведения”.

По словам Хельве Сяргава, министр внутренних дел Андрес Анвельт прав, когда говорит о грядущих изменениях в уголовном кодексе как о ”справедливых штрафах”.

”При назначении наказания, в первую очередь, отталкиваются от санкций, установленных законом, однако, в то же время следует учитывать и доходы нарушителя, а также такие факторы, как есть ли у нарушителя иждивенцы или другие финансовые обязательства”, — пояснила Сяргава.

Министерство юстиции подготовило поправки к уголовному кодексу, на основе которых будут действовать зависящие от дохода нарушителей штрафы при совершении опасных преступлений: вождение автомобиля в нетрезвом виде, вождение без водительских прав, а также превышение скорости более чем на 41 км/час.