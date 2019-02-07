Судимый за педофилию мужчина отказался от полученной от Минюста госнаграды

В прошлом году Министерство юстиции вручило знак отличия Сильверу Сильду, но недавно выяснилось, что мужчина в 2008 году был судим за педофилию.

В Министерстве юстиции созвали комиссию, которая должна была принять решение о лишении знака отличия.

Однако Сильд в этом опередил комиссию и сегодня сам подал заявление об отказе от знака отличия, сказала Delfi пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик.

В прошлом году Сильда наградили за увековечивание памяти боровшихся за независимость Эстонии и жертв террора.

Сильд сказал Delfi, что обвинение, на основании которого ему назначили наказание, было не совсем правильным, но поскольку его предъявили люди из его близкого окружения, он не захотел с ними судиться.