Судебный процесс по делу Сависаара продолжается: что расскажут Сирет Котка и Таави Аас?

На процессе о предполагаемом взяточничестве Эдгара Сависаара сегодня будут давать показания его бывший подчиненный, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, а также депутат Рийгикогу Сирет Котка-Репински.

Сейчас в суде обсуждают предполагаемую взятку, полученную от Александра Кофкина. Аас, очевидно, даст показания в связи с организацией конференции INTA в Таллинне в январе 2015 года. Согласно обвинению, Сависаар получил от Кофкина взятку и взамен помог направить организацию конференции из отеля Viru в отель Meriton, который принадлежит Кофкину.

Сирет Котка-Репински была вместе с Сависааром в поездке в Испанию, оплата расходов на которую Кофкиным и была, согласно обвинению, получением взятки.

Запланированное на сегодня свидетельство вице-мэра Эхи Вырк перенесли на 7 ноября.