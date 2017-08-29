Судебный процесс по делу Сависаара: испанская полиция следила за каждым шагом Сависаара и Котка на отдыхе

Судебный процесс по делу отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара продолжается. Сегодня будут давать показания связанные с бизнесменом Александром Кофкиным лица.

Сегодняшнее заседание началось со спора адвоката Александра Кофкина Айвара Пильва и адвоката Сависаара Оливера Няэса с одной стороны и прокурора Стевена-Христо Эвестуса с другой стороны о том, как продолжать судебный процесс. Адвокаты критиковали, что Эвестус приглашает свидетелей так, что адвокаты недостаточно заранее знают, кто придет, из-за чего они не могут достаточно хорошо подготовиться. Адвокаты хотели знать по меньшей мере за две недели, кто когда придет свидетельствовать.

Эвестус ответил, что адвокаты знают еще с прошлого года, что говорили свидетели на допросах. Суд посчитал, что адвокатам хватит предупреждения за 2-3 дня, какие свидетели придут.

После этого спора продолжили исследование письменных доказательств, которые касаются различного бизнеса Кофкина, в том числе установки сосисочных киосков в Таллинне десять лет назад.

Эвестус показал найденные в ходе обысков доказательства того, что Сависаар осенью 2009 года получил от Кофкина кредит на сумму 500 000 крон.

Также Эвестус сегодня показал множество договоров, которые касались площади для кафе в Старом городе, которую фирма Кофкина арендовала у города. Ту же площадь сразу сдавали в аренду предпринимателю, который на самом деле держал там кафе. В более ранних прослушанных беседах были слышны долгие разговоры Кофкина со своими работниками на тему, как минимизировать риски для фирмы Кофкина и обеспечить, чтобы субарендатор платил как можно больше и брал на себя все обязанности. В том числе субарендатор должен был сам делать ремонт.

Также ознакомились с полученными на основании просьб о международном сотрудничестве данными. Когда Сависаар в 2014 году ездил вместе с Сирет Котка отдыхать в Испанию, испанская полиция следила за ними постоянно, запечатлевая каждый их шаг, куда ходили, с кем встречались.

Также исследовали просьбу о правовой помощи в Швейцарию, откуда выяснилось, что авиабилеты Сависаара и Котка по маршруту Малага-Стокгольм-Рига оплатил Кофкин.

Из свидетелей ранее суд заслушал показания бизнесмена в сфере рекламы Пааво Петтая и бизнесмена в сфере строительства Тарво Тедера. Из обвиняемых до сих пор давали показания в суде экс-министр Виллу Рейльян и Прийт Кутсер.

Вдобавок суд ознакомился с письменными материалами и собранными в ходе слежки аудиозаписями. В общей сложности суд хочет допросить около 150 человек.