Судебный исполнитель судилась с Europark из-за отбуксированного автомобиля и проиграла дело

В марте 2015 года EuroPark отбуксировал с парковки внедорожник судебного исполнителя Катрин Веллет после того, как она десять раз оставляла машину на их парковке, не внося плату и не оплачивая штрафы. Судебный исполнитель обратилась в суд.

Веллет же утверждает, что она не заключала договор на парковку с EuroPark, а что касается случае неоплаченной парковки — за рулем якобы была не она, и поэтому фирмы не имела права отбуксировать ее машину, пишет Eesti Päevaleht.

В объяснении Госсуда значится, что если автомобиль использовал кто-либо другой, то владелец должен сообщить, кто это. Веллет хотела под присягой рассказать, кто на сам деле парковал ее машину, но суд не посчитал это необходимым.

Через день после обращения Веллет в суд EuroPark вернул автомобиль владельцу по требованию уездного суда, но спор о законности использования фирмой залогового удержания растянулся на два с половиной года. Стоит отметить, что Веллет обратилась в суд из-за штрафа суммой в 30 евро.

Хотя суды низших инстанций вынесли решение в пользу судебного исполнителя, Госсуд в итоге постановил, что фирма имела право задержать автомобиль, а Веллет должна заплатить 30 евро штрафа. Однако судебное разбирательство обошлось ей дороже, так как все судебные расходы Веллет пришлось покрыть самой

Катрин Веллет заявила Eesti Päevalehelt, что она ничего не должна EuroPark, и у нее нет неоплаченных штрафов. Однако по словам исполнительного директора EuroPark Кароля Кованена, Веллет до сих пор не оплатила штраф на 30 евро.

”Дальше ситуация станет веселее. На основе решения Госсуда мы передадим свое требование судебному исполнителю, то есть какому-то ее коллеге, который, основываясь на постановление суда, отбуксирует ее автомобиль до выполнения обязательств”, — говорит Кованен о возможно развитии собычий.

Подобные тяжбы поступали в Госсуд в этом году неоднократно. События развиваются по такому же сценарию, причем владельцы оставляли автомобили на разных парковках EuroPark без оплаты вплоть до 16 раз, а штрафы не оплачивали.

Советник коллегии по гражданским делам Государственного суда Маргит Вутт объясняет, что без разницы, отбуксирован ли автомобиль с парковки, или фирма отказывается отдавать владельцу автомобиль, оставляя его на парковке. Например, с помощью замка на колеса.

Согласно постановлениям Госсуда, владелец парковки в праве помешать нарушившему правила парковки клиенту увезти свой автомобиль, но поводом для этого должна послужить систематическая неуплата счетов. А если человек просто забыл заплатить за парковку и не имеет долгов, то с него можно требовать лишь плату за парковку или штраф.

Если же случится, что парковочная фирма отбуксирует автомобиль, а владелец посчитает, что это незаконно, то он может потребовать у фирмы компенсацию разумных трат на аренду замены автомобиля.