15.02.2019, 19:10

Судебные дела затягиваются, а криминальные авторитеты до сих пор не осуждены. Что происходит в Харьюском уездном суде?

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
EST
Судебные дела затягиваются, а криминальные авторитеты до сих пор не осуждены. Что происходит в Харьюском уездном суде?
Ilmar Saabas

Каждый третий судья по уголовным делам ушел или собирается выйти на пенсию. Их коллеги работают на пределе возможностей, пишет Eesti Ekspress.

В самом нашумевшем в последнее время деле, в котором фигурируют Хуберт Хирв, Павел Гаммер и их банда, судья поменялся еще до предварительного заседания.

Мерле Партс ходатайствовала о самоотводе, так как перегружена другими процессами, и в деле фигурирует сын ее бывшего руководителя Хельве Сяргава. ”Сяргава была не только моей коллегой, но и другом. Правосудие должно быть объективным. Это нарушило бы принцип объективности”, — объяснила Партс.

С такой же проблемой столкнулись бы и другие судьи, занимающиеся уголовными делами.

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