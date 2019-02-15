Судебные дела затягиваются, а криминальные авторитеты до сих пор не осуждены. Что происходит в Харьюском уездном суде?

В самом нашумевшем в последнее время деле, в котором фигурируют Хуберт Хирв, Павел Гаммер и их банда, судья поменялся еще до предварительного заседания.

Мерле Партс ходатайствовала о самоотводе, так как перегружена другими процессами, и в деле фигурирует сын ее бывшего руководителя Хельве Сяргава. ”Сяргава была не только моей коллегой, но и другом. Правосудие должно быть объективным. Это нарушило бы принцип объективности”, — объяснила Партс.

С такой же проблемой столкнулись бы и другие судьи, занимающиеся уголовными делами.