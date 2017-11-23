Суд: выдать ВНЖ гражданке США, вступившей в однополый брак с эстонкой, невозможно

Таллиннский окружной суд отменил постановление Таллиннского административного суда от 23 января 2017 года, которым обязали Департамент полиции и погранохраны выдать временный ВНЖ гражданке США, заключившей брак с гражданкой Эстонии.

Окружной суд принял решение, что в октябре 2015 года, когда женщины заключили брак в США, местом жительства эстонки была Эстония (а не США, где она временно пребывала в это время в рамках безвизовой программы), и что поскольку в Эстонии не представляется возможным заключить брак между лицами одного пола, на территории Эстонии он считается недействительным.

Женщины подали жалобу в административный суд, когда американка подала в Департамент полиции и погранохраны заявление о предоставлении ей временного ВНЖ для переезда к спутнице жизни, которая проживает в Эстонии постоянно. Департамент отказал им в выдаче, аргументируя свое решение, помимо прочего, и тем, что в эстонском правовом пространстве их брак не считается действительным. Полиция также отметила, что до тех пор, пока понятие брака в Законе о семье не будет изменено, или же не будет дополнен Закон об иностранцах, выдача вида на жительство в подобной ситуации не представляется возможной.