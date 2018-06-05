Суд в Москве оставил без движения иск эстонской компании к Павлу Дурову о плагиате

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения исковое заявление эстонской компании Cryptocean OÜ, обвинившей основателя Telegram Павла Дурова в использовании их технологий при создании блокчейн-сервиса идентификации пользователей.

"Исковое заявление оставлено без движения в связи с нарушением требований статьи 131 (форма и содержание иска) и статьи 132 (документы, прилагаемые к исковому заявлению) ГПК РФ", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Она уточнила, что, устранив нарушения до 5 июля, истец может вновь обратиться в суд.

Суть иска

Ранее сообщалось, что Cryptocean OÜ обратилась в суд и попросила признать ее авторские права на программу, выпущенную Telegram, и обязать Дурова прекратить использовать ее.

В иске истец указывал, что 1 февраля в рамках ICO проекта Cryptocean была проведена закрытая демонстрация сервиса, предназначенного для обеспечения информационной безопасности пользователя, в рамках которой также были анонсированы некоторые продукты, в том числе и криптопаспорт. После окончания демонстрации, вся информация о продуктах и алгоритмах была защищена от копирования и скрыта. А уже в апреле компания получила все авторские и смежные права на программу.