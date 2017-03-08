Суд: Тартуская тюрьма незаконно сообщила посольству РФ личные данные Устименко

Приговоренный в Эстонии к пожизненному заключению серийный убийца Юрий Устименко добился частичной победы над Тартуской тюрьмой в суде первой инстанции; по оценке суда, исправительное учреждение не имело права выдать сотруднику посольству РФ информацию, содержащую деликатные сведения об Устименко, передает rus.err.ee.

Соответствующее решение Тартуский административный суд вынес накануне, не став при этом удовлетворять требование Устименко о возмещении ему материального ущерба в размере 2000 евро, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

История, ставшая предпосылкой для подачи жалобы в суд, произошла в 2016 году. В мае прошлого года министр юстиции Урмас Рейнсалу отказался предоставлять Российской Федерации ходатайство Юрия Устименко, в котором заключенный просил перевести его в Россию для дальнейшего отбытия наказания.

В середине июня Устименко навестил в тюрьме представитель посольства РФ. На момент визита он уже знал о том, что Минюст отказался заниматься ходатайством Устименко о его переводе в Россию.