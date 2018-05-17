17.05.2018, 11:30

Суд сурово наказал двух граждан Финляндии, заказывавших по почте наркотики на адрес 17-летнего эстонца

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Прокуратура: за пересылку наркотиков можно получить и пожизненное
rus.delfi.ee
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Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
Иллюстративное фотоFoto: Rauno Volmar

14 мая Вируский Уездный суд в рамках согласительного производства признал двух граждан Финляндии виновными в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере группой лиц с целью получения большой имущественной выгоды и присудил им в качестве наказания 6 лет тюремного заключения.

Согласно обвинения, граждане Финляндии заказали из Азии по почте наркотики на адрес проживающего в Ляэне-Вирумаа 17-летнего молодого человека, который не знал, что находится в посылках и передал наркотические вещества добровольно полиции, сообщает Вируская окружная прокуратура.

Как правило, заказывают небольшие количества — попробовать

Каждый год увеличивается количество случаев, когда в Эстонию присылаются заказанные через интернет наркотические вещества. Статистика показывает, что средний возраст того, кто заказывает наркотики через интернет 20-30 лет и лицо не наказывалось ранее судом. В основном, наркотики заказывают в малом количестве и часто для того, чтобы попробовать их первый раз.

По словам старшего прокурора Вируской окружной прокуратуры Аннели Пярт проблемой является и то, что молодые люди попадают в цепочку через интернет-форумы, где ищут людей, на чье имя за денежное вознаграждение можно было бы заказать посылку. ”Не зная с чем они имеют дело, молодёжь не всегда может противостоят соблазну заработать легкие деньги.

Обычно подобные предложения связаны с противозаконным и помимо заказчика, также и посредник, на чей адрес заказана посылка, может получить наказание. Заказ наркотиков через интернет или посредничество в этом является таким же преступлением, как и любой другой оборот наркотиков. Преступление совершено уже в тот момент, когда оформляется заказ для получения наркотических веществ, реально же дело может и не дойти до получения посылки,” добавила Аннели Пярт.

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Риск не мал, а наказания очень серьезны

Ошибочно считается, что риск быть пойманным достаточно мал. Для заказа по почте наркотиков используются различные методы, например, за посылку платят виртуальными деньгами или используют адрес другого человека, однако несмотря на это, правоохранительные органы весьма успешны в раскрытии таких преступлений.

Если по почте наркотики заказывает один человек, то законом ему предусматривается наказание до 10 лет тюремного заключения. Однако, если это делается в группе или повторно, то лицо может попасть в тюрьму уже на 15 лет. Если цена уличной продажи заказанных по почте наркотиков превышает 40 000 евро, что в случае с тяжелыми наркотиками не всегда означает сверхбольшое количество, то лицо можно признать виновным и наказать пожизненным тюремным заключением.

В конце апреля под руководством Вируской окружной прокуратуры состоялся круглый стол, на котором присутствовали представители Налогово-Таможенного департамента, Идаской префектуры и ”Омнива”. Целью встречи было наладить сотрудничество, которое помогало бы находить и убирать из обращения отправленные почтой наркотики.

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