Суд сурово наказал двух граждан Финляндии, заказывавших по почте наркотики на адрес 17-летнего эстонца

14 мая Вируский Уездный суд в рамках согласительного производства признал двух граждан Финляндии виновными в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере группой лиц с целью получения большой имущественной выгоды и присудил им в качестве наказания 6 лет тюремного заключения.
Согласно обвинения, граждане Финляндии заказали из Азии по почте наркотики на адрес проживающего в Ляэне-Вирумаа 17-летнего молодого человека, который не знал, что находится в посылках и передал наркотические вещества добровольно полиции, сообщает Вируская окружная прокуратура.
Как правило, заказывают небольшие количества — попробовать
Каждый год увеличивается количество случаев, когда в Эстонию присылаются заказанные через интернет наркотические вещества. Статистика показывает, что средний возраст того, кто заказывает наркотики через интернет 20-30 лет и лицо не наказывалось ранее судом. В основном, наркотики заказывают в малом количестве и часто для того, чтобы попробовать их первый раз.