Суд сурово наказал двух граждан Финляндии, заказывавших по почте наркотики на адрес 17-летнего эстонца

По словам старшего прокурора Вируской окружной прокуратуры Аннели Пярт проблемой является и то, что молодые люди попадают в цепочку через интернет-форумы, где ищут людей, на чье имя за денежное вознаграждение можно было бы заказать посылку. ”Не зная с чем они имеют дело, молодёжь не всегда может противостоят соблазну заработать легкие деньги.

Обычно подобные предложения связаны с противозаконным и помимо заказчика, также и посредник, на чей адрес заказана посылка, может получить наказание. Заказ наркотиков через интернет или посредничество в этом является таким же преступлением, как и любой другой оборот наркотиков. Преступление совершено уже в тот момент, когда оформляется заказ для получения наркотических веществ, реально же дело может и не дойти до получения посылки,” добавила Аннели Пярт.

Риск не мал, а наказания очень серьезны

Ошибочно считается, что риск быть пойманным достаточно мал. Для заказа по почте наркотиков используются различные методы, например, за посылку платят виртуальными деньгами или используют адрес другого человека, однако несмотря на это, правоохранительные органы весьма успешны в раскрытии таких преступлений.

Если по почте наркотики заказывает один человек, то законом ему предусматривается наказание до 10 лет тюремного заключения. Однако, если это делается в группе или повторно, то лицо может попасть в тюрьму уже на 15 лет. Если цена уличной продажи заказанных по почте наркотиков превышает 40 000 евро, что в случае с тяжелыми наркотиками не всегда означает сверхбольшое количество, то лицо можно признать виновным и наказать пожизненным тюремным заключением.

В конце апреля под руководством Вируской окружной прокуратуры состоялся круглый стол, на котором присутствовали представители Налогово-Таможенного департамента, Идаской префектуры и ”Омнива”. Целью встречи было наладить сотрудничество, которое помогало бы находить и убирать из обращения отправленные почтой наркотики.