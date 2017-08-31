Суд продолжается: прокуратура рассказала об изъятых у Сависаара деньгах

В четверг судебный процесс по делу отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара продолжился. На повестке были эпизоды, касающиеся бизнесмена Александра Кофкина.

Согласно обвинениям, на посту мэра Сависаар помогал Кофкину продлевать договор аренды кафе на Ратушной площади и помог направить 38 съезд Международной ассоциации развития городов (INTA) в принадлежащий Кофкину отель Meriton. За это, согласно обвинению, Сависаар получил от Кофкина взятку.

Госпрокурор Стевен-Христо Эвестус начал обзор с наличных денег, найденных у Сависаара дома при обыске. Всего было найдено 186 000 евро и 300 000 крон (по 500 крон). Большая часть денег была в 500-евровых купюрах, которые хранили в полиэтилене. Были и 50-евровые банкноты.

По словам Эвестуса, в период с 1 января 2011 года до 20 октября 2015 года разница в доходах и расходах Сависаара была 215 000 евро. Подсчеты таковы: у Сависаара дома было 186 000 евро. В этот период Сависаар снял наличных на сумму 97 000 евро. В то же время расходов, оплата которых не отразилась у него на счете, в этот период у него было на сумму 126 000 евро.

При изучении банковского счета Сависаара не было обнаружено признаков того, что он сам оплачивал свои ежедневные расходы на недвижимость, еду и одежду. Но за него платили Сирет Котка и Мооника Батракова. Котка накануне в суда признала, что действительно из своего кармана оплачивала часть расходов Хундисильма.

Так как были подозрения, что для оплаты расходов обе они получили от Сависаара наличные, проверены были и их расходы и доходы. В результате выяснилось, что Котка и Батракова потратили гораздо больше, чем легально заработали. Разница у обеих исчислялась десятками тысяч евро.

Установить объемы наличных, которые потратила Котка, помогло то, что каждый раз когда она расплачивалась в магазине наличными, она всегда регистрировала и свою карточку клиента магазина.

Также большая разница в расходах и доходах была выявлена у семьи Аре Нийликсе, соседа Сависаара, который помогал Сависаару по хозяйству.

Эвестус продолжил также рассматривать вопрос отмывания денег. В случае отмывания денег нужно доказать наличие совершенного преступления, срок давности которого может уже быть истекшим. Потому Эвестус в четверг подробно описал некоторые документы, которые, например, касались установки фанерных киосков в Таллинне 10 лет назад.

Также коснулись расширения гостиницы Meriton 10 лет назад и деятельности девелоперской фирмы Konga Invest в Старом городе. Выяснилось, что когда принадлежащая Кофкину Konga Invest хотела получить в Таллинне разрешение на строительство, то его выдали в тот же день, когда поступило заявление.

Эвестус сказал следующее о давних связях Сависаара и Кофкина: "В ходе уголовного расследования было установлено, что в 1997 году Э.Сависаар для сокрытия своих незаконных доходов открыл в Цюрихе в банке Cantrade Private Bank Ltd банковский счет на имя зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмы Arsai Investments Ltd, куда в 2007 году через фонд Algel Familienstiftung от Александра Кофкина поступило 191 570 евро с пояснением "Кредит" (Laen)".

Прокуратура настаивает на том, что эти средства были взяткой.

Следующее заседание по делу Сависаара пройдет 5 сентября, во вторник. В зале суда заслушают свидетелей и предъявят доказательства.