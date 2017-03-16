Суд признал противоправным увольнение спасателя Менькова, но отказал ему в компенсации

Таллиннский административный суд в четверг признал противоправным приказ генерального директора Спасательного департамента об увольнении работника департамента Сергея Менькова за публикацию видео военного парада в Таллинне с оскорбительными замечаниями, но отказал ему в компенсации, на которой настаивал обратившийся в суд Меньков.

Суд изменил основание, по которому был уволен Меньков, и постановил считать его освобожденным от должности по собственному желанию, сообщила ERR пресс-секретарь суда Аннели Вилу, передает rus.err.ee.

"Фактическое основание приказа было недостаточно обосновано, потому что из приказа и выводов дисциплинарного разбирательства, на которое ссылается приказ, не следует конкретно, в использовании каких слов, выражений или предложений упрекается истец, и к каким именно словам или выражениям относятся многочисленные использованные в приказе прилагательные (клеветнический, унизительный, неподобающий, неуважительный и т. д.)", — отмечается в решении суда.

В отношении выдвинутого Меньковым требования компенсации суд отметил, что уволенный спасатель сам сыграл очень большую роль в прекращении с ним служебных отношений. Суд также учел, что поступок Менькова выставил в дурном свете как Спасательный департамент, так и в целом публичную службу.