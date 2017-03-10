10.03.2017, 19:40

Суд признал бывшего адвоката виновным в совершении преступлений

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rus.delfi.ee
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Viru Maakohus
Viru MaakohusFoto: Ain Liiva.

Вчера Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал виновным бывшего адвоката Олега Нишаева в присвоении в крупных размерах, предоставлении нотариусу ложных данных, подделке документов и невыполнении бухучета.

Суд вынес Нишаеву наказание в виде лишения свободы сроком полтора года, которое, однако, не подлежит полному исполнению в случае, если обвиненный в течение трех лет не совершит нового умышленного преступления.

Также Нишаеву запрещено заниматься предпринимательством в течение полутора лет.

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