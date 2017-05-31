Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне

Таллиннский административный суд в среду, 31 мая, приостановил выданное разрешение на строительство дороги Рейди теэ.
Как сообщил пресс-секретарь суда, суд удовлетворил ходатайство НКО "Зеленое движение Эстонии" о первичной правовой защите и приостановил действие разрешения, выданного для второго этапа строительства Рейди теэ. Оно будет приостановлено до вынесения окончательного решения судом первой инстанции.
Постановление можно обжаловать в течение 15 дней, пишет rus.err.ee.
Защитники природы считают, что власти Таллинна не провели оценку воздействия строительства на окружающую среду.
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