Суд постановил вернуть Сависаару лишь 125 000 евро

Вместе с тем суд отказался возвращать политику еще 80 000 евро, которые также были конфискованы во время обыска на хуторе Хундисильма.

Данная сумма рассматривается Государственной прокуратурой как взятка, которую Сависаар, по версии следствия, получил от предпринимателя Айвара Туульберга за победу фирмы последнего в одном из конкурсов, организованных мэрией Таллинна. Поскольку рассмотрение данного уголовного дела еще продолжается в суде, то оснований для возвращений этой суммы нет.

Еще два ходатайства защиты Сависаара — о компенсации ему почти 230 000 евро расходов на судебное производство и выплаты свыше 130 000 евро в качестве компенсации ущерба, связанного с отстранением от должности мэра Таллинна — суд рассматривать не стал.