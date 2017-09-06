06.09.2017, 15:19

Суд постановил: строительство Рейди теэ соответствует закону, дорогу перенести нельзя

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rus.delfi.ee
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Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу НКО Эстонское движение зеленых, согласно которой нужно отменить выданное разрешение на строительные работы второго этапа Рейди теэ в Пирита.

Суд посчитал, что место строительства дороги уже перенести нельзя, а проведенная в 2007 году оценка влияния проекта на окружающую среду — действительна.

Строительство планируется завершить в первом полугодии 2019 года

Как сообщает Раэпресс, Таллиннский коммунальный департамент объявил тендер на строительство улицы Рейди, предложения на который следует представить до 20 октября. Тендер объявлен на оба этапа с суммарной продолжительностью работ — 460 дней с подписания договора.

Первый этап — от улицы Йыэ до улицы Пикксильма — одобрен в конце прошлого года, второй — от улицы Пикксильма до перекрестка у Русалки — получил разрешение на строительство в мае.

Улица Рейди протяженностью в 1,7 км будет проходить от перекрестка улиц Йыэ и Ахтри через припортовую территорию и вдоль берега моря до перекрестка у Русалки. Стоимость реализации проекта определена в 28,5 миллиона евро, из которых 85% покрываются из Европейского фонда солидарности.

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