Суд постановил: строительство Рейди теэ соответствует закону, дорогу перенести нельзя

Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу НКО Эстонское движение зеленых, согласно которой нужно отменить выданное разрешение на строительные работы второго этапа Рейди теэ в Пирита.

Суд посчитал, что место строительства дороги уже перенести нельзя, а проведенная в 2007 году оценка влияния проекта на окружающую среду — действительна.

Строительство планируется завершить в первом полугодии 2019 года

Как сообщает Раэпресс, Таллиннский коммунальный департамент объявил тендер на строительство улицы Рейди, предложения на который следует представить до 20 октября. Тендер объявлен на оба этапа с суммарной продолжительностью работ — 460 дней с подписания договора.

Первый этап — от улицы Йыэ до улицы Пикксильма — одобрен в конце прошлого года, второй — от улицы Пикксильма до перекрестка у Русалки — получил разрешение на строительство в мае.

Улица Рейди протяженностью в 1,7 км будет проходить от перекрестка улиц Йыэ и Ахтри через припортовую территорию и вдоль берега моря до перекрестка у Русалки. Стоимость реализации проекта определена в 28,5 миллиона евро, из которых 85% покрываются из Европейского фонда солидарности.