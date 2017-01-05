Фирма экс-министра сельской жизни Мартина Репинского должна вернуть ERGO компенсацию, так как она была выплачена без оснований, значится в постановлении суда.

Напомним, как развивались события. По словам представителя страховой компании ERGO, утверждения министра по делам сельской жизни Мартина Репинского о произошедшем с автомобилем его фирмы страховом случаем не соответствуют действительности.

Недавно Репинский рассказал Maaleht: ”Тот самый Никита Сахаров, который единственный выступил под своим именем в статье Ekspress, в начале прошлого года, после поступления ко мне на работу, совершил на новом микроавтобусе две аварии. Эта была наша основная машина для продажи продукции, совершенно новая. Однажды Никита позвонил мне и спросил, все ли в порядке со страховкой. Я посмотрел, и оказалось, что каско просрочена. Я сказал, что все сделаю, и спросил, не случилось ли чего. Он ответил, что все в порядке. Позже выяснилось, что, заезжая на подземную парковку, он неправильно оценил высоту и снес сверху холодильные установки. Мне он об этом сказал лишь спустя две недели, обставив все так, будто это произошло только что. Я послал его к страховщикам. Пока мы ждали запчасти, он совершил еще одну аварию”.

Руководитель отдела по работе с транспортными страховыми случаями ERGO Райдо Орулайд сказал Delfi, что у фирмы с Репинским, действительно, заключено соглашение, но по состоянию на 5 декабря министр не заплатил ни цента.

”Мартин Репинский в статье Maaleht говорит о страховом мошенничестве. Да, подтверждаю, что такой случай, действительно, имел место быть. Также подтверждаю, что в связи с этим происшествием после разговора с Мартином Репинским мы заключили договор, согласно которому, предприятие Мартина Репинского обязано вернуть нам безосновательно выплаченное ему возмещение. ERGO и предприятие Мартина Репинского заключило для этого график по возврату платежей”, — сказал Орулайд.

”Утверждения Репинского о том, то он корректно оплачивает эти платежи, не соответствует действительности. По состоянию на 12:00 понедельника нам не поступило ни одного платежа, а 10 ноября мы подали с целью взыскания долга в суд”, — добавил он.

Представитель фирмы не мог сказать, как связан с этим случаем Сахаров, но отметил, что возмещение от фирмы получает владелец транспортного средства.