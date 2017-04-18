Суд постановил: перерывы на отдых входят в рабочее время продавцов

Трудовые инспекторы добились того, чтобы продавцам предоставили конкретные перерывы на отдых и четкую организацию рабочего процесса.

Два года назад потребительский кооператив подал в суд жалобу на предписание трудовой инспекции. А началось все с того, что трудовая инспекция выявила, что в данном магазине сотрудником предоставляется два 15-минутных перерыва на отдых и получасовой перерыв на обед — но это время вычитается из рабочего дня.

Действительно, согласно Закону о трудовом договоре, перерыв на обед не входит в рабочее время. Из-за этого в Эстонии часто бывает рабочий день с восьми до пяти, где из девяти часов один отведен на обед. Но есть и некоторые исключения, в том числе и требование позволить сотруднику, который, например, весь день работает стоя, передохнуть.

Руководитель магазина считал, что продавцы и так время от времени отдыхают во время рабочего дня. Тем не менее сотрудники магазина были постоянно на ногах, выполняя разные задания: носили тяжелый товар, работали в зале с клиентами, иногда даже работали на кассе стоя.

Однако трудовой инспектор настоял на том, что сотрудники должны придерживаться организации рабочего времени, а установленные работодателем правила были противоречивыми.

В итоге суд не удовлетворил жалобу потребительского кооператива. В отличии от получасового обеда, 15-минутные перерывы на отдых обязаны входить в рабочее время, так как сотрудники проводят весь рабочий день стоя.