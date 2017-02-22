Суд отменил штрафы активистам таллиннского ”Бессмертного полка”

22 февраля в 11:00 в Таллинне состоялось заседание Харьюского уездного суда по делу дежурных ”Бессмертный полка” против Департамента полиции и погранохраны Эстонии. Решением суда назначенные ранее штрафы были отменены.

Судебное дело было инициировано пятью дежурными таллиннского ”Бессмертного полка” Сергеем Середенко, Сергеем Меньковым, Алексеем Есаковым, Сергеем Чаулиным и Алланом Хантсомом. Они опротестовали вынесенные им полицией штрафы. По утверждениям полиции, они нарушили 9 мая 2016 года ”Закон об охране порядка”, регулирующим проведение общественных мероприятий в Эстонии. Дежурным были назначены штрафы от 60 до 180 евро. Сегодня суд отметил данное решение.

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