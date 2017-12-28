28.12.2017, 21:55

Суд отклонил жалобу Gemalto на результат тендера о выборе поставщика ID-карт

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rus.delfi.ee
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ID- kaardid
Pilt on illustratiivneFoto: Tiit Blaat

Таллиннский административный суд в четверг, 28 декабря, не удовлетворил жалобу фирмы-производителя ID-карт Gemalto AG на результаты проведенного Департаментом полиции и погранохраны конкурса, предоставив ведомству возможность продолжить работу по подготовке новой серии удостоверений личности с новым поставщиком.

"Сегодняшнее решение Таллиннского административного суда не удовлетворять жалобу Gemalto AG означает, что Департамент полиции и погранохраны сможет спокойно продолжить подготовку к выполнению подписанного весной договора о производстве ID-карт", — пояснила руководитель бюро по развитию департамента Маргит Ратник.

ID-карты, произведенные новым договорным партнером департамента — фирмой Idemia, оснащенные обновленными элементами защиты и более современного дизайна, начнут выдаваться осенью 2018 года, пишет rus.err.ee со ссылкой на BNS.

Департамент полиции и погранохраны 27 апреля 2017 года заключил с французской компанией Oberthur Technologies договор о производстве ID-карт, карт вида на жительство, цифровых ID и дипломатических удостоверений личности. Согласно договору, документы будут производить с конца следующего года после истечения срока действия текущего договора.

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