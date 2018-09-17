17.09.2018, 16:50

Суд: отказ в предоставлении вида на жительства зарегистрированному однополому партнеру противоречит конституции

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rus.delfi.ee
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Kooseluseaduse vastased Toompeal
Kooseluseaduse vastased ToompealFoto: Rauno Volmar

Сегодня окружной суд признал закон об иностранцах противоречащим конституции в той части, в которой он не видит юридического основания для предоставления срочного вида на жительства однополому партнеру гражданина Эстонии, с которым у него заключен договор о о сожительстве для ведения семейной жизни в Эстонии.

Окружной суд пришел к выводу, что к подателям жалоб и их партнерам в вопросе временного вида на жительства относились необоснованно хуже, чем к лицам разного пола, которым разрешено вступать в брак. Поскольку семейная жизнь разно- и однополых пар защищена конституцией одинаково, то окружной суд не увидел разумной и уместной причины для столь неравного обращения.

Решение может быть оспорено в Государственном суде, решение которого уже будет окончательным.

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