Суд: отказ в предоставлении вида на жительства зарегистрированному однополому партнеру противоречит конституции

Сегодня окружной суд признал закон об иностранцах противоречащим конституции в той части, в которой он не видит юридического основания для предоставления срочного вида на жительства однополому партнеру гражданина Эстонии, с которым у него заключен договор о о сожительстве для ведения семейной жизни в Эстонии.
Окружной суд пришел к выводу, что к подателям жалоб и их партнерам в вопросе временного вида на жительства относились необоснованно хуже, чем к лицам разного пола, которым разрешено вступать в брак. Поскольку семейная жизнь разно- и однополых пар защищена конституцией одинаково, то окружной суд не увидел разумной и уместной причины для столь неравного обращения.