Суд: отказ в предоставлении вида на жительства зарегистрированному однополому партнеру противоречит конституции

Окружной суд пришел к выводу, что к подателям жалоб и их партнерам в вопросе временного вида на жительства относились необоснованно хуже, чем к лицам разного пола, которым разрешено вступать в брак. Поскольку семейная жизнь разно- и однополых пар защищена конституцией одинаково, то окружной суд не увидел разумной и уместной причины для столь неравного обращения.

Решение может быть оспорено в Государственном суде, решение которого уже будет окончательным.