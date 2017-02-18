18.02.2017, 13:20

Суд оставил в силе запрет Ристо Тейнонену на въезд в Эстонию

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rus.delfi.ee
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Foto: Rene Suurkaev

На этой неделе Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу финского пропагандиста нацистских идей Ристо Тейнонена, который требовал отменить установленный в его отношении запрет на въезд в Эстонию, передает rus.err.ee.

"Суд оставил в силе запрет Тейнонену на въезд в Эстонию", — сказала корреспонденту портала ERR.ee пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

В своей жалобе Тейнонен требовал отменить решение МВД от 16 декабря 2015 года, согласно которому ему на пять лет запрещено въезжать на территорию Эстонии. По оценке МВД, запрет является правомочным.

В декабре 2015 года Тейонена выслали из Эстонии обратно в Финляндию.

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