Суд не удовлетворил иск Центристской партии по требованию надзорной комиссии 110 000 евро

Таллиннский административный суд не удовлетворил иск Центристской партии в отношении предписания комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), согласно которому партии надо заплатить в госбюджет 110 000 евро.

До 22 января центристы могут обжаловать судебное решение, передает ERR.

В феврале прошлого года комиссия сделала Центристской партии предписание, в котором требовала перевести в госбюджет полученные анонимно, а потому запрещенные пожертвования в размере 110 000 евро, в течение 30 дней после получения предписания, пишет rus.err.ee.

"Началом для делопроизводства послужил избыток наличных средств в отчетах за 2014 финансовый год партии. В ходе производства выявили неясные обстоятельства при обращении наличных денег, что также подтвердила заказанный комиссией внеочередной аудит", — значится в сообщении комиссии по надзору за финансированием партий.