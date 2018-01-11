Суд не поддержал досрочное освобождение Рамиля Халилова

В четверг, 11 января, Вируский уездный суд отказал в досрочном освобождении из тюрьмы под электронный надзор таллиннцу Рамилю Халилову, который отбывает трехлетний тюремный срок за пособничество исламскому терроризму.

Суд счел, что для досрочного освобождения 27-летнего Халилова на данный момент нет достаточных оснований, сообщил порталу rus.err.ee пресс-секретарь суда.

У суда нет оснований считать, что риск совершения Халиловым нового преступления невысок.

"Учитывая опасность совершенного преступления, досрочное освобождение осужденного может серьезно задеть чувство справедливости в обществе, также его освобождение не согласуется с общими целями наказания", — отмечается в заявления суда.

Любопытно, что тюрьма и прокуратура поддержали досрочное освобождение Рамиля Халилова.