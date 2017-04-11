Суд назначил Сависаару судебно-медицинскую экспертизу здоровья

Харьюский уездный суд назначил обвиняемому в получении взятки Эдгару Сависаару судебно-медицинскую экспертизу, чтобы проверить состояние его здоровья.

Экспертиза должна установить, действительно ли Сависаар неизлечимо болен, и сможет ли он участвовать в судебном процессе и понести наказание.

Адвокат Оливер Няэс ходатайствовал о том, чтобы в отношении Эдгара Сависаара завершили судебное дело из-за плохого состояния здоровья подсудимого.

Во время второго предварительного заседания 21 марта адвокат экс-лидера центристов ходатайствовал о прекращении уголовного дела по эпизоду с его подзащитным по причине плохого здоровья Сависаара.

Няэс подчеркнул, что хотя Сависаар и не лежачий больной, но участие в судебном процессе может быть для него жизненно опасным.

В ноябре 2016 года Государственная прокуратура предъявила обвинения Эдгару Сависаару, MTÜ Eesti Keskerakond, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику мэрии и еще пяти предприятиям.

Прокурор Стивен-Христо Эвестус надеялся, что суд первой инстанции вынесет решение в 2018 году, но медицинская экспертиза может значительно замедлить весь процесс.