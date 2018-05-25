Суд наказал трех человек за жестокий розыгрыш центра тревоги

Пярнуский уездный суд признал трех человек виновными в ложном сообщении в центр тревоги и назначил им наказание в виде ареста различной продолжительности, информирует rus.err.ee.

Сообщение о мужчине, якобы прыгнувшем в воду с моста Рейу в устье одноименной реки в Пярну, поступило в центр тревоги 1 января 2018 года, сообщила пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Звонивший назвался знакомым 27-летнего Симо, который, по его словам, оставил свои документы на мосту и прыгнул с него в воду. Следующие пять дней спасатели и полиция вели его безрезультатные поиски. Симо не нашли ни в реке, ни на ее берегах, его телефон был выключен, а домой и на работу он не явился, а в итоге "пропавший" был обнаружен 5 января у своих знакомых в Пярну.

Следствие установило, что ложный вызов организовали сам Симо, мужчина в возрасте 39 лет и 53-летняя женщина, а сегодня суд признал всех троих виновными, приговорив Симо к десяти дням ареста, 39-летнего Янно — к семи, а 53-летнюю Анне — к пяти дням лишения свободы. Все трое должны будут отбыть наказание в июне в конкретные дни.